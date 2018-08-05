هل سيصبح دبور أغلى لاعب من البلاد في أوروبا؟

أفادت تقارير صحيفة مطلّعة، بأن فرقا أوروبية عديدة من بينها إشبيلية الإسباني وكريستال بالاس ووست هام يونايتد الإنجليزيين تتنافس على التعاقد مع النجم النصراوي، مؤنس دبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن "فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لن يتخلى عن لاعبه دبور بأقل من 20 مليون يورو، وفي حال أبرمت الصفقة بحسب طلباته فإن دبور سيصبح أغلى لاعب على مستوى البلاد في القارة الأوروبية ".

وأشارت التقارير إلى أن "إشبيلية ووست هام يونايتد يجريان مفاوضات متقدمة مع الفريق النمساوي، في حين أن الأخير رفض عرض كريستال بالاس الذي وصلت قيمته إلى 12 مليون يورو".

تجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا سينتهي يوم 9 آب/أغسطس الجاري، وفي المقابل سيبقى باب التنقلات مفتوحا في إسبانيا لغاية نهاية الشهر الجاري.

ويقدم دبور عروضا مبهرة مع فريقه النمساوي، ريد بول سالزبورغ، بحيث تمكن من تسجيل 3 أهداف في مباراتين خاضهما في الدوري الممتاز حتى الآن مع بداية الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وكان دبور قد توّج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري النمساوي الممتاز، بعدما تمكن من إحراز 22 هدفا.

هذا، وحاول "عرب 48" التواصل مع اللاعب مؤنس دبور، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وفي حال أي وصول أي تعقيب منه سنقوم بنشره على الفور.