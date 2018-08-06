أبيدال يعلق على إمكانية التعاقد مع بوغبا

تحدث المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني، إيريك أبيدال، عن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث أبيدال عن اندماج فيدال مع برشلونة، ونوايا النادي فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أبيدال عن الخبرات الكبيرة التي يمتلكها فيدال "إنه لاعب دولي كبير، والجميع يعلم جيدًا قدراته، وما قام به في الماضي، سواء مع نادي يوفنتوس أو مع نادي بايرن ميونخ، أو مع منتخب بلاده، إنه يساهم هجوميًا، ودفاعيًا، كما أنه قادر على تسجيل الأهداف".

واعترف المدير الرياضي للنادي الكاتالوني أن الفريق يحتاج لاعبًا بقدرات فيدال، وأن الإدارتين الفنية والمؤسسية أرادا التعاقد معه بأي طريقة.

أما عن إمكانية تعاقد برشلونة مع الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو فيرنكي دي يونغ لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، قال أبيدال "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في صفوفنا، لدينا فريق جيد ومتكامل، وسنرى ما هي الخيارات والقرارات التي سنتخذها في الأيام المقبلة".

ونجح برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل فيدال، هم البرازيليان آرثر ميلو ومالكوم دي أوليفيرا، والمدافع كليمنت لينجليت.