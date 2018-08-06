برشلونة يقترب من إبرام صفقة الموسم

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني قرر على ما يبدو إبرام صفقة الموسم، بعدما اقترب كثيرا من ضم لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وبناء على تقارير صحفية إيطالية، صادرة اليوم الإثنين، فإن الفرنسي بول بوغبا، بات على بُعد خطوات من الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تقدم مسؤولو البارسا بعرض رسمي إلى وكيل أعمال "بوغبا"، رغم العلاقة السيئة بينهما.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن برشلونة استغل العلاقة السيئة بين نجم منتخب فرنسا، ومديره الفني الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، وعدم انتظام اللاعب في معسكر "المان" استعدادًا للموسم الجديد، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف "المان"، وتقدم بعرض مالي يبلغ 112 مليو يورو، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن مسؤولي البارسا توصلوا لاتفاق مع اللاعب نفسه والراتب الذي سيحصل عليه في حال قدومه، في انتظار عودة مينو رايولا من إنجلترا، بعد حصوله على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي، لرحيل اللاعب صاحب الـ25 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.