دبور لـ"عرب 48": هناك مفاوضات مع عدة فرق والانتقال لن يكون سهلا

أكد النجم المحترف في الدوري النمساوي الممتاز، مؤنس دبور، ابن مدينة الناصرة في حديث خاص لـ"عرب 48"، أن "هناك مفاوضات تجري مع عدة فرق أوروبية والتي تسعى للحصول على خدماتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أن "الموافقة على العروض من عدمها ستكون بالأخير متعلقة بقرار من فريقي".

وأشار إلى أن "فريق ريد بول سالزبورغ لن يتخلى عن خدماتي بأي ثمن، ومن هذا المنطلق أرى بأنه سيكون من الصعب الرحيل عن صفوفه".

وتابع أنني "على الصعيد الشخصي سعيد جدا مع الفريق النمساوي، وأنا راض عما أقدمه خصوصًا بعدما تمكنت من تسجيل 3 أهداف في غضون مباراتين على بداية الموسم، وبدوري أسعى لمواصلة زيارة شباك الفرق المنافسة وحصد لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي".

وختم دبور بالقول إنني "من هنا أشكر كل من يقف إلى جانبي ويدعمني سواء إن كان من أفراد عائلتي أو أصدقائي أو جمهوري، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن فرقا أوروبية عديدة من بينها إشبيلية الإسباني وكريستال بالاس ووست هام يونايتد الإنجليزيين تتنافس على التعاقد مع دبور.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن "فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لن يتخلى عن لاعبه دبور بأقل من 20 مليون يورو، وفي حال أبرمت الصفقة بحسب طلباته فإن دبور سيصبح أغلى لاعب على مستوى البلاد في القارة الأوروبية".