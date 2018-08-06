غوارديولا يطالب إدارة فريقه بإبرام صفقة جديدة

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، طالب إدارة فريقه ضم لاعب خط وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت شبكة "سكاي" الرياضية عن غوارديولا عقب تتويج فريقه بلقب الدرع الخيرية بعد الفوز على تشيلسي 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، بأن "فريقه بحاجة للاعب وسط جديد مميز قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية".

وكان مانشستر سيتي قد ضم لاعب الوسط الجزائري، رياض محرز، من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال غوارديولا "أحتاج للاعب في خط الوسط، لا زلنا نبحث ونحاول العثور على ضالتنا، لأننا لا نملك لاعبين محددين ليكونوا بدلاء لفيرناندينيو، حتى الآن لسنا قريبين من أي لاعب، ولا أعرف ماذا سيحدث لكن ما زال أمامنا عدة أيام سنحاول خلالها حسم لاعب مميز".

وكان السيتي قد سعى خلال الصيف الجاري لضم الإيطالي جورجينيو من نابولي الإيطالي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى تشيلسي مع مديره الفني، ماوريسيو ساري، الذي كان يشرف على تدريب نابولي قبل الرحيل لقلعة البلوز.

وكشف غوارديولا عن أن لاعب الوسط الشاب دوغلاس لويز، الذي ضمه السيتي في الموسم الماضي وأعاره إلى جيرونا الإسباني، قد يكون له دور مع الفريق الأول للسيتي ويعوض النقص في وسط الملعب المدافع، وذلك في حال حصوله على تصريح عمل بإنجلترا.

وطالب غوارديولا تيكسي بيجيرستين المدير الرياضي للسيتي بسرعة التحرك لحسم ضم لاعب وسط مميز.

وكشف غوارديولا أنه في حال عدم التعاقد مع لاعب جديد فسيعمل على إيجاد حل من اللاعبين الحاليين في الفريق، وربما يدفع بجون ستونز في هذا المركز.

واختتم غوارديولا تصريحاته بالتأكيد على حاجة الفريق للاعب، مشيرا إلى أن الفوز على تشيلسي بثنائية لا يغير من حاجة الفريق لبديل لفيرناندينيو في شيء.