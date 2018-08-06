فيدال: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة

أعرب اللاعب التشيلي، أرتورو فيدال، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى فريق برشلونة الإسبانية، مشيرا إلى أنه متلهف لبدء التدريب معه وارتداء قميصه، مؤكدا على قدرته بالقيام بأشياء مهمة.

ومن المقرر أن يتم تقديم فيدال اليوم، الإثنين، بشكل رسمي كلاعب لبرشلونة.

وعن طموحه مع برشلونة، أردف "أن أكون هنا فهو حلم، وأتمنى تحقيق جميع الأهداف. أريد أن أفوز بكل شيء، سأترك حياتي في الملعب من أجل ذلك".

واختتم بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو": "آمل أن أجلب الكثير من الحب هنا، خلال السنوات الثلاث التي سأقضيها هنا أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة".

وهبط صاحب الـ31 عاما، في مطار برشلونة مساء أمس، الأحد، ثم اتجه مباشرة لمتجر النادي الموجود داخل ملعب "كامب نو"، حيث التقطت عدسات المصورين صورا له وهو يرتدي قميصا يحمل شعار النادي الكاتالوني.

وتقرر أن ينظم النادي مراسم تقديم لاعب بايرن ميونخ، ظهر اليوم الإثنين، قبل التقاط الصور بقميص الفريق.

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات التقليدية، سيصبح اللاعب تحت إمرة المدير الفني، إرنستو فالفيردي، حيث سينضم للمران الجماعي للفريق رفقة باقي زملائه، بعد عودة بعثة البارسا من جولته بالولايات المتحدة.

ولعب فيدال 3 مواسم مع الفريق البافاري، وسيشغل في البارسا مكان البرازيلي باولينيو الذي عاد لجوانزو إيفرجراند الصيني، بعد مشاركته في مونديال روسيا.

وفاز فيدال مع يوفنتوس وبايرن بلقب الدوري الإيطالي والألماني، بشكل متتابع كل عام منذ 2012، وهو رابع صفقات برشلونة الصيفية بعد المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت (إشبيلية) والجناح البرازيلي مالكوم فليبي سيلفا دي أوليفيرا (بوردو)، ولاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو (جريميو).

وخاض فيدال منذ أن شد الرحال لأوروبا قبل 12 عاما، 4 مواسم مع يوفنتوس (2011-2015) وقبلها لعب لباير ليفركوزن بين (2007-2011)، ثم عاد للدوري الألماني مرة أخرى مع بايرن (2015-2018).

ويحمل الدولي التشيلي في جعبته 7 ألقاب للدوري (4 مع اليوفي و3 مع بايرن) وكوبا أميركا مرتين مع المنتخب التشيلي (2015 و2016)، فضلا عن لقبي "ابورتورا" وواحد في "كلاوسورا" بطولة كولو-كولو.

ولم يتوج من قبل بدوري الأبطال ولعب نهائي المسابقة الأوروبية مرة واحدة، حين خسر اليوفي أمام برشلونة في 2015.