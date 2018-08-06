كورتوا يبلغ مدرب فريقه بقراره النهائي بشأن مصيره

أفادت تقارير صحفية، بأن حارس مرمى تشيلسي، البلجيكي تيبو كورتوا، أبلغ مدرب الفريق الجديد مارويسيو ساري، بقراره النهائي بشأن موقفه من البقاء مع البلوز، الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، إنَّ حارس تشيلسي، أبلغ مدربه، بأنَّه يريد الرحيل إلى ريال مدريد، للعيش بجانب طفليه في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ هذا الطلب، زاد من الضغط على إدارة تشيلسي، التي ستكون مضطرة للبحث عن بديل لكورتوا، خلال اليومين المقبلين فقط.

وأشارت أيضًا إلى أنَّ ما يؤدي لتسريع هذه العملية، هو عقد البلجيكي مع البلوز، الذي ينتهي الصيف القادم.

وكشفت تقارير صحفية، عن غياب الحارس البلجيكي، عن تدريبات فريقه اليوم، الإثنين، بعد انضمامه عقب انتهاء عطلته الصيفية.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، إن كورتوا لم يظهر في تدريبات تشيلسي اليوم في كوبهام، مثلما كان متوقعًا، مما يزيد فرصة اللاعب في الانضمام فعليًا للنادي الإسباني هذا الصيف.

وكان من المتوقع أن يحضر الحارس البلجيكي مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، يوم أمس، في الدرع الخيرية، لكنه لم يظهر بجانب غاري كاهيل في المباراة، ولم يقدم أي تفسير للفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كورتوا يريد استخدام نفس استراتيجية اللاعب السابق في الفريق دييغو كوستا، عندما رحل عن البلوز عائدًا إلى أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن ينضم صاحب القفاز الذهبي، في كأس العالم 2018، إلى ريال مدريد، مقابل نحو 35 مليون يورو.