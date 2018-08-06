مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر يونايتد يؤمن أنه يستطيع أن يضم اللاعب من الجانب الألماني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وأن بايرن ميونخ سيسمح للاعب بالرحيل عن "أليانز أرينا".

وأضافت أنه من المعروف أن بواتينغ الذي قضى موسما مريرا في مانشستر سيتي، قد يقبل أن ينضم للغريم مان يونايتد.

وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ في وقت سابق، إن "مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يهتم باللاعب صاحب الـ73 مباراة دولية، فهناك أيضا نادي باريس سان جيرمان الذي يبحث تعزيز صفوفه بخدمات نجم تشيلي".

ويسعى المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، لتعزيز خطوط دفاعه ووسط الملعب قبل أن إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا يوم الخميس المقبل.

ولا يزال من المتوقع أن يقدم اليونايتد عروضا أيضا لهاري ماغواير لاعب ليستر سيتي، وتوبي ألديرفيلد لاعب توتنهام وياري مينا مدافع برشلونة.