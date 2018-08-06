ما سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع رأس حربة؟

أثار رفض إدارة فريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تساؤلات كثيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "إدارة الفريق الملكي لا تريد التعاقد مع لاعب في قلب الهجوم، بسبب رغبة المدرب خوان لوبيتيجي، في تحويل لاعبه الشاب ماركو أسينسيو، للاعب في مركز "رأس الحربة"، أو المهاجم الوهمي، لا سيما مع تمكن الأخير من تسجيل هدفين في شباك يوفنتوس في آخر الوديات التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية".

وأشاد لوبيتيجي، الذي استلم مؤخرا مسؤولية تدريب الريال خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، بأداء أسينسيو في مركزه الجديد كمهاجم وهمي، بدلا من لاعب جناح أيمن أو أيسر، وأكد أنه يعول على أسينسيو بشكل كبير في حل مشاكل الفريق التهديفية في الموسم الجديد.

ويخوض أسينسيو موسمه الثالث مع الريال، وتنتظر منه الجماهير المدريدية الكثير هذا الموسم، لتعويض رحيل رونالدو، الذي انتقل بشكل مفاجئ في الميركاتو الصيفي الحالي إلى يوفنتوس الإيطالي.