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مانشستر يونايتد يرفض عرضا من برشلونة لضم بوغبا

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 08:28

مانشستر يونايتد يرفض عرضا من برشلونة لضم بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضا من برشلونة الإسباني لضم نجمه الفرنسي، بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، الخبير في سوق الانتقالات، ومراسل شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد رفض أول عروض برشلونة للتعاقد مع بوغبا، حيث لا يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي الإنجليزي في خسارة أحد أبرز نجومه قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد دي مارزيو، أن عرض برشلونة الأول، الذي تمثل في تقديمه لـ50 مليون يورو، بالإضافة لثنائي الفريق الكاتالوني، الكولومبي ياري مينا، والبرتغالي أندريه غوميز، اصطدم برفض قاطع من إدارة مانشستر يونايتد.

ويبدو أن رفض مانشستر يونايتد، جاء من حقيقة أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يغلق رسميًا بعد 3 أيام، وقبل ليلة واحدة من انطلاق البريميرليغ، وصعوبة إيجاد بديل مميز للدولي الفرنسي بصورة سريعة.

ولا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في خسارة بوغبا حاليًا، بالنظر للقيمة الفنية الكبيرة التي يقدمها اللاعب، بالإضافة إلى أن الدولي الفرنسي يعد أحد أبرز رموز النادي تجاريًا، ومن أهم اللاعبين الذين يروجون للنادي الإنجليزي اقتصاديًا.

ويسعى برشلونة للتخلص من مينا وغوميز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حاجة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة لخدماتهم.

وسبق لبرشلونة أن تقدم بعرض للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى غوميز، وهو العرض الذي رفضته إدارة "السيدة العجوز".


#مانشستر يونايتد
#برشلونة
#بول بوغبا

من عرب 48

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