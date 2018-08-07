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مانشستر يونايتد ينضم لصراع التعاقد مع ديمبلي

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 13:35

مانشستر يونايتد ينضم لصراع التعاقد مع ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن فرق إنجليزية تتنافس من أجل الظفر بخدمات النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى للدخول في صراع مع آرسنال، لضم ديمبلي لتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

وأوضحت أن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، طالب الإدارة بضم لاعب هجومي، قبل غلق سوق الانتقالات، نظرًا لتوتر العلاقة مع الفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب الفريق.

ولم يحصل مارسيال على فرصته مع الشياطين الحمر، الموسم الماضي، حيث تسبب ذلك في غيابه عن قائمة المنتخب الفرنسي في المونديال، وبالتالي يرغب اللاعب في الرحيل.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي (21 عامًا) عانى بشدة بسبب الإصابات، منذ مغادرة بوروسيا دورتموند إلى برشلونة، الصيف الماضي، وارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونة، بعد وصول البرازيلي مالكوم.


#عثمان ديمبلي
#مانشستر يونايتد
#آرسنال
#برشلونة
#جوزيه مورينيو

من عرب 48

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