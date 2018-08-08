بوغبا يبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل

أبلغ النجم الفرنسي، بول بوغبا، فريقه مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" والانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن اليونايتد يصر على عدم بيع بوغبا هذا الصيف، حيث أنه لن يجد أي فرصة للتعاقد مع بديل له مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم غد الخميس.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا أرسل رسالة نصية للمدير التنفيذي للنادي، إد وودوارد، أبلغه فيها برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، على الرغم من نفي النادي ذلك.

وكان بوغبا قد توصل لاتفاق مع النادي الإسباني، للانضمام إليه هذا الصيف مقابل 89.5 مليون جنيه إسترليني، لمدة خمسة مواسم، وسيحصل على راتب أساسي يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه امتنع مينو رايولا وكيل اللاعب، عن التعليق على الموقف قائلا "لن أدلي بأي تصريحات حول بول، عليكم أن تتحدثوا مع مانشستر يونايتد".

ومن المعروف أن بوغبا يريد أن يلعب في إسبانيا وبجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله القديم في يوفنتوس أرتورو فيدال الذي انضم لبرشلونة الأسبوع الماضي.

ولكنه أصيب بخيبة أمل، ولا يطيق الحياة تحت جحيم المدرب جوزيه مورينيو، بعد تدهور العلاقة بينهما سريعا الموسم الماضي.

وكان بوغبا منزعجا من أن مدربه في اليونايتد لم يشيد به أثناء النجاح مع منتخب بلاده في كأس العالم، خلال جولة الشياطين في الولايات المتحدة الأخيرة، ولكنه انتقده بشدة.

ويميل يونايتد للحفاظ على لاعبه وعدم البيع، رغم أن مورينيو سارع في نيسان/أبريل الماضي إلى الإعلان عن استعداده للتخلي عن اللاعب والسماح له بالرحيل.

وأفادت تقارير أن يونايتد رفض عرضا لضم اللاعب من برشلونة بلغ 44.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى لاعبين اثنين هما ياري مينا وأندري غوميز.

وكان اليونايتد يسعى لضم مينا الذي يتنافس عليه أيضا إيفرتون.

كما يسعى إيفرتون أيضا لضم ماركوس روخو من صفوف الشياطين، على الرغم من أنه قد يضطر مانشستر يونايتد إلى منح المدافع الأرجنتيني حافزا ماليا لإقناعه بالموافقة على البقاء 30 مليون جنيه إسترليني.

ولا يزال يونايتد في محادثات مع بايرن ميونخ حول جيروم بواتينغ، لكن تقارير في ألمانيا تزعم أن اللاعب أخبر مورينيو أنه لن ينتقل لمانشستر.