غاريث بيل: لوبيتيجي لديه أفكار رائعة نسعى إلى تطبيقها

أشاد النجم الويلزي، غاريث بيل، بأفكار مدرب فريقه ريال مدريد، جولين لوبيتيجي، مؤكدا على أنهم "يحاولون تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة".

وفاز الفريق الملكي على نظيره روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، واستطاع غاريث بيل تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتحدث اللاعب لوسائل الإعلام عقب اللقاء قائلا "لدينا مدرب جديد يجلب أفكارا جديدة ونعمل كل يوم على التحسّن، بل ونريد تطبيق تلك الأفكار خلال الموسم المقبل".

وأضاف الويلزي قائلا "نحن نقوم بما يطلبه المدرب منا، أن نسجل الأهداف ونفوز في المباريات وبالتالي نحن على ما يرام".

يذكر أن غاريث بيل فاز بجائزة رجل المباراة خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه خلال الشوط الأول من تسجيله هدفًا وصناعته آخر للإسباني الشاب ماركو أسينسيو.