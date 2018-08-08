غوارديولا يعدد مميزات لاعبه الجزائري محرز

أشاد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بقدرات لاعبه الجزائري الجديد، رياض محرز، القادم حديثا من فريق ليستر سيتي.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "لا يوجد شك حول قدرات رياض محرز، وهو يستطيع اللعب في 3 أو 4 مراكز".

وأوضح أن اللاعب الذي كلف ناديه 60 مليون إسترليني "يستطيع اللعب في الوسط وأيضا في الجبهة اليسرى واليمنى".

وتابع "مع انضمام محرز سنحظى بمنافسة جيدة بين مهاجمي ولاعبي الأجنحة، في مانشستر سيتي".

وأكمل "الجزائري يعرف جيدا البريميير ليغ، فهو لم يأت من الليغا أو الكالتشيو أو دوري آخر، لكي يحتاج لوقت أكثر للتأقلم".

وختم بقوله "رياض يعرف كل شيء في البريميير ليغ، وأعتقد أنه سوف يستقر بهدوء في فريقنا".