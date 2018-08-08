مدرب بايرن ميونخ يقنع ليفاندوفسكي بالبقاء

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، أكد تمسكه باستمرار لاعبه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات كوفاتش، الذي أكد فيها أنه "اجتمع مع ليفاندوفسكي وأقنعه بالبقاء خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا "هو يعلم رأيي فيه، ليفاندوفسكي من أفضل 3 مهاجمين في العالم".

وأضاف كوفاتش "مقتنع تمامًا إن الفترة المقبلة ستكون أفضل لنجم بولندا، مهاجمنا سعيد بالتواجد معنا وجاهز للظهور بشكل مميز خلال الموسم المقبل، وهذا ما ظهر خلال مباراة مانشستر يونايتد الودية".

وأكمل المدرب الكرواتي قائلًا "اعتقد أنه لن يستسلم، أنا قدمت له النصيحة، وهو استمع لها وتقبلها، لذلك أؤكد أن ليفا قرر البقاء وهو مقتنع تمامًا بفكرة الاستمرار معنا".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت تقارير صحيفة إسبانية وأخرى ألمانية، تؤكد أن المهاجم البولندي كان يسعى للرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن تأكيدات كوفاتش، تؤكد استمرار ليفا داخل أسوار "أليانز أرينا" خلال الفترة المقبلة.