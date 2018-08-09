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أتلتيكو مدريد يُعلن ضم مهاجم الميلان بشكل رسميّ

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 23:40

أتلتيكو مدريد يُعلن ضم مهاجم الميلان بشكل رسميّ
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، و لمدة 3 مواسم، مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، الذي كان يلعب في صفوف نادي ميلان الإيطالي، وفق ما أعلنه النادي، يوم الخميس، عبر موقعه الرسمي.

وتوصّل الأتلتيكو إلى اتفاق مع ميلان للتعاقد مع نيكولا كالينيتش البالغ من العمر 30 عامًا لمدة 3 مواسم، مشيرًا إلى أنه مهاجم قوي ولديه خبرة كبيرة في الكرة الأوروبية.

يُذكر أن اللاعب الكرواتي كالينيتش، وُلد في عام 1988، ومثّل دنيبرو الأوكراني خلال 125 مباراة سجل خلالها 49 هدفًا، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2015، ولكن فريقه هُزم أمام إشبيلية الإسباني.

وفي صيف 2015، انتقل كالينيتش إلى فيورنتينا الإيطالي، ولعب مع الفريق 84 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يرتدي قميص ميلان في الصيف الماضي ويخوض معه 41 مباراة.

 


#ميلان
#أتلتيكو مدريد
#مهاجم
#الدوري الإسباني

من عرب 48

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