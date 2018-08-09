  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الحارس الأغلى في التاريخ: الإسباني كيبا في تشيلسي

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 09:38

الحارس الأغلى في التاريخ: الإسباني كيبا في تشيلسي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة حارس مرمى أتلتيك بلباو، كيبا أريزابالاغا، ليخلف اللاعب البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وتوجه الحارس الإسباني، كيبا، إلى العاصمة البريطانية، لندن، وأنهى الفحوصات الطبية مع البلوز، أمس الأربعاء، وذلك بعد دفع مبلغ 80 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد كيبا مع أتلتيك بلباو بمقر الاتحاد الإسباني.

ومع الإعلان الرسمي لتشيلسي عن صفقة كيبا، بات الحارس الأغلى في التاريخ متخطيا حارس ليفربول، أليسون بيكر، المنتقل من روما مقابل 75 مليون يورو، كما حطمت الصفقة رقما قياسيا جديدا بتنصيب كيبا كأغلى لاعب إسباني على الإطلاق متخطيا ألفارو موراتا (65 مليون يورو)، وفرناندو توريس (59 مليون يورو).


#تشيلسي
#أتلتيك بلباو
#كيبا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان وموناكو يستهدفان التعاقد مع راكيتيتش
باريس سان جيرمان وموناكو يستهدفان التعاقد مع راكيتيتش

2018-08-09

بواتينغ يرد على اهتمام مانشستر يونايتد
بواتينغ يرد على اهتمام مانشستر يونايتد

2018-08-08

المصري النني قد يرحل عن صفوف آرسنال!
المصري النني قد يرحل عن صفوف آرسنال!

2018-08-08

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف بغزة: 3 شهداء منهم امرأة حامل

الاحتلال يقصف بغزة: 3 شهداء منهم امرأة حامل

2018-08-08
سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

2018-08-08
نتنياهو تغيب: جلسة هزيلة للكنيست حول

نتنياهو تغيب: جلسة هزيلة للكنيست حول "قانون القومية"

2018-08-08
حالة تأهب في غلاف غزة: إغلاق شوارع وحماس تخلي مواقع

حالة تأهب في غلاف غزة: إغلاق شوارع وحماس تخلي مواقع

2018-08-08
سرب التجسس الإسرائيلي: طلعات سرية ومهمات على بعد آلاف الكيلومترات

سرب التجسس الإسرائيلي: طلعات سرية ومهمات على بعد آلاف الكيلومترات

2018-08-08