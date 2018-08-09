كورتوا يطلب السماح من جماهير الريال: لم أقبل شعار أتلتيكو

أعرب الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى نادي ريال مدريد، قائلا إنه فضل الانتقال للنادي الملكي، على الرغم من تلقيه عروضا براتب أكبر.

وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا كلاعب لريال مدريد، ظهر الحارس الدولي وبجواره إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، للرد على أسئلة الصحفيين، بعدما ظهر لأول مرة بقميص الفريق على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو. وقال: "أنا فخور بالانضمام إلى أفضل ناد في العالم، أردت الذهاب إلى مدريد لأن كاسياس كان هنا وكنت أتابعه دائما وأشاهد رد فعله في المرمى".

وأضاف: "حين انضممت لتشيلسي كان يتعين علي أن أحلّ محل بيتر تشيك، الذي كان أساسيا، وحتى هذا اليوم نتحدث وهو صديق لي، نحن حراس المرمى مجموعة من الأصدقاء والعلاقة بيننا جيدة وهذا أمر مهم في الحياة اليومية".

وتطرّق كورتوا إلى ذكر الحارس الأساسي في ريال مدريد قبل مجيئه، وهو كايلور نافاس، إذ قال: "معرفتي به تقتصر على تبادل بعض الكلمات، لكن قيل لي إنه شخص طيب حاله حال كل حراس المرمى، أعتقد أنه حارس عظيم وجئت إلى هنا لأقوم بدوري ولا ينبغي أن أتحدث عنه (...) كيلور حارس عظيم وسبق أن ساهم مع ريال مدريد في الفوز بالعديد من البطولات، ولكن جئت إلى هنا بإمكانياتي لتقديم المساعدة، لم يخبرني أحد بأنني سألعب منذ البداية، مثلما حدث في تشيلسي لم يخبرني أحد بذلك، ولكن انتهى الأمر بالمشاركة".

وقال: "جئت لأنافس بكل طاقتي ولأحاول مساعدة ريال مدريد على الفوز بمباريات وبطولات.. وأكن أقصى درجات الاحترام لمجموعة الحراس (...) تلقيت عروضا كثيرة للرحيل عن تشيلسي، وبعضها كان أفضل بكثير على الجانب الاقتصادي، ولكن عندما علمت باهتمام ريال مدريد، فضلت الانضمام للنادي الأفضل في العالم".

وتحدث كورتوا عن علاقته بجمهور فريقه السابق أتلتيكو مدريد قائلا: "لدي احترام كبير للأتليتي، كما اكتسبت احترام الناس هناك، اليوم أنا هنا، لم يسبق لي أن قبلت الشعار في أي فريق من قبل، ولكن كنت أشعر به فعلا".



وأضاف: "الأغنية التي رددتها ضد مدريد كانت قديمة للغاية، حينها كنت صغيرا جدا وأطلب السماح من الجميع على هذا اليوم، وكذلك من أي شخص شعر بالإهانة".





