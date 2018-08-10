إيمري يكشف أهداف آرسنال بالموسم الجديد

تحدث مدرب آرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، عن خطة فريقه بالموسم الكروي الجديد 2018-2019 الذي من المقرر أن يفتتحه بمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد، الأحد.

وتولى إيمري القيادة الفنية لنادي آرسنال خلفًا للفرنسي المخضرم أرسين فينغر، الذي استمر في ملعب "الإمارات" طيلة 22 عاما قبل أن يرحل في نيسان/أبريل الماضي.

وقال إيمري في حوار حصري مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "أسلوبنا مع الكرة هو أن نكون أبطالا، وأن نفعل أشياء ضمن فريق جماعي، ونسيطر على أحداث المباريات. ثم بعد ذلك يكون لدينا مساحة ننطلق منها لبناء الهجمات".

وذكر إيمري "وبالنسبة لخط الدفاع: أولا يجب أن يكون منظما، وأن يستعيد الكرة بسرعة. لكن في هاتين اللحظتين في المباراة، نكون بحاجة إلى بذل الجهد. وطبعا فإن القول أسهل من التطبيق العملي في الملعب. ونحن أيضا بحاجة إلى الوقت لكنني سعيد الآن لأنني أعتقد أن مستوى اللاعبين يتحسن".

وأضاف "نحتاج شيئين، لاعبون على مستوى عال، وهو ما لا ينقصنا بالفعل، ثم بعد ذلك التنظيم. وبهذين الشيئين يمكننا أن نتحسن، ونفوز بالمباريات. وأكرر: التنظيم ثم اللعب".

ولطالما واجه آرسنال، خلال عهد فينغر، انتقادات بالاندفاع للهجوم على حساب المسؤوليات الدفاعية.

ويريد إيمري من مدافعي "الجانرز" أن يفكروا بعقلية المهاجمين. وعند الضرورة، وأن يفكر المهاجمون بعقلية المدافعين، وأن يمتلئ خط الوسط بلاعبين يتمتعون بخفة الحركة الجهد الوفير.

ثم تحدث إيمري عن الصفقات التي أبرمها فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي والذي أغلق أبوابه مساء أمس الخميس، حارس المرمى برند لينو، والمدافعون ستيفان ليختشتاينر وسوكراتيس باباستاثوبولوس ولاعبو الوسط لوكاس توريرا، و ماتيو جويندوزي، قائلا إنها ستحدث توازنا في صفوف الفريق.

وأوضح مدرب آرسنال "حينما نفكر في لحظة هجومية، أريد من حارس المرمى أن يفكر في نفس الأمر. ونفس الشيء حينما نفكر بطريقة دفاعية، أريد من المهاجمين أن يفكروا في ذلك"، وأكمل "نحتاج إلى حماية حراس المرمى".

وتابع "كل لاعب له مميزاته، وشخصيته التي تساعد الفريق على أن يلعب بأسلوب جماعي. وهذا مهم جدا بالنسبة لي".

وواصل المدير الفني لـ"الجانرز": "هدف الفريق هو تحقيق البطولات، واللعب على الألقاب. لكن بالنسبة لي، أريد أن استمتع بأسلوبنا في اللعب".

واستطرد "أريد من اللاعبين والمشجعين أن يشعروا بهذا معا، وأنن يستمتعوا أيضا بكل مباراة، وكل لحظة في ملعبنا، وبهذه الطريق سينقل الفريق تلك المشاعر إلى الجماهير".

وأخيرًا تحدث المدير الفني لنادي آرسنال عن توقعاته مع الفريق في الموسم الجديد، لاسيما وأن "الجانرز" قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في ترتيب "البريميرليغ".

وقال إيمري "النجاح هو أن نتحسن في الاداء ونبنى فريقا له شخصية مميزة، ثم بعد ذلك نتطلع إلى الفوز. ونحن نفكر بهذا الأسلوب: فريق ذو شخصية ومنظم".