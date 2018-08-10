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بالأرقام: كم أنفق برشلونة خلال الميركاتو الحالي؟

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 19:06

بالأرقام: كم أنفق برشلونة خلال الميركاتو الحالي؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن فترة الانتقالات الصيفية الجارية تعتبر تاريخية بالنسبة لفريق لبرشلونة الإسباني، بعدما أبرم صفقات مميزة إلى جانب بيعه عدد من اللاعبين.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، إنَّ برشلونة، أنعش خزينته بنحو 124.2 مليون يورو، نظير بيع بعض اللاعبين.

وأضافت "النادي الكاتالوني أنفق 125.9 مليون يورو، لإبرام 4 صفقات، هذا الصيف، وهم آرثر ميلو، وكليمنت لينجليت، ومالكوم دي أوليفيرا، وأرتورو فيدال".

وأشارت إلى أنَّ بيع ياري مينا لإيفرتون، يعد الصفقة الأكثر ربحًا بتاريخ البلوغرانا، بعد التوقيع معه، في الشتاء الماضي مقابل 12 مليون يورو، وبعد 8 أشهر فقط، تم بيعه مقابل 30 مليون يورو.

ونوهت إلى أنَّ برشلونة لا يخفض فقط، عدد اللاعبين الذي يمتلكهم، لكنه أيضًا يقلل من فاتورة راتب الفريق الأول، وهي ضمن القضايا الرئيسية في النادي الكاتالوني.


#برشلونة
#أرتورو فيدال
#آرثر ميلو
#كليمنت لينجليت
#مالكوم دي أوليفيرا

من عرب 48

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