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تشيلسي يتعاقد رسميا مع الكرواتي كوفاسيتش

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 09:37

تشيلسي يتعاقد رسميا مع الكرواتي كوفاسيتش
اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي مع اللاعب الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، قادما من ريال مدريد الإسباني في الساعات الأخيرة على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ونشر الموقع الرسمي للبلوز بيانًا يوضح فيه انتقال كوفاسيتش البالغ من العمر 24 عامًا، إلى النادي لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك لتعزيز وسط الملعب.

وقال كوفاسيتش، فور وصوله للنادي "أنا سعيد للغاية ومتحمس أن أكون هنا في تشيلسي، إنه شعور مدهش، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لهذا النادي".

وأضاف اللاعب الدولي الكرواتي "إنه دوري جديد بالنسبة لي، البداية صعبة دائما لكنني متأكد من أن المدرب وزملائي الجدد سيساعدونني وأنا أتطلع إلى موسم رائع".


#تشيلسي
#ماتيو كوفاسيتش
#ريال مدريد

من عرب 48

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