صلاح يصارع ميسي وكريستيانو لنيل جائزة أوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجوائزه الخاصة في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا التي توّج بها فريق ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول.

ويتنافس نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورشح "اليويفا" ثلاثي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي رافاييل فاران، للفوز بجائزة أفضل مدافع، فيما سيتنافس الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبلجيكي كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب خط وسط.

واقتصرت المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى بين الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، المنتقل خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر، المنضم حديثا إلى ليفربول قادما من روما.

وسيعلن "اليويفا" عن الفائزين بجوائزه في الـ30 من الشهر الجاري، على هامش مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.