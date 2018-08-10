  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صلاح يصارع ميسي وكريستيانو لنيل جائزة أوروبية

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 09:43

صلاح يصارع ميسي وكريستيانو لنيل جائزة أوروبية
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجوائزه الخاصة في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا التي توّج بها فريق ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول.

ويتنافس نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورشح "اليويفا" ثلاثي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي رافاييل فاران، للفوز بجائزة أفضل مدافع، فيما سيتنافس الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبلجيكي كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب خط وسط.

واقتصرت المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى بين الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، المنتقل خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر، المنضم حديثا إلى ليفربول قادما من روما.

وسيعلن "اليويفا" عن الفائزين بجوائزه في الـ30 من الشهر الجاري، على هامش مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.


#محمد صلاح
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يتعاقد رسميا مع الكرواتي كوفاسيتش
تشيلسي يتعاقد رسميا مع الكرواتي كوفاسيتش

2018-08-10

برشلونة يرفض عرضا كبيرا من آرسنال لضم ديمبلي
برشلونة يرفض عرضا كبيرا من آرسنال لضم ديمبلي

2018-08-10

مودريتش يوجه صدمة لإدارة ريال مدريد
مودريتش يوجه صدمة لإدارة ريال مدريد

2018-08-10

الأكثر قراءة

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

2018-08-09
أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية

أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية

2018-08-09
غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

2018-08-09

"المسحال": الاحتلال يدمر مبنى يضم مقر الجالية المصرية في غزة

2018-08-09
غزة بين حديث التهدئة وفعل التصعيد

غزة بين حديث التهدئة وفعل التصعيد

2018-08-09