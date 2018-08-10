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لماذا رفض غوارديولا تدريب منتخب الأرجنتين؟

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 23:43

لماذا رفض غوارديولا تدريب منتخب الأرجنتين؟
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

علق مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على إمكانية تدريب منتخب الأرجنتين ليخلف المدرب خورخي سامباولي الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

ونفى غوارديولا تواصل الاتحاد الأرجنتيني معه في أي لحظة للحصول على خدماته.

وقال غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي "أشعر بنوع من الإحباط. لا يمكنهم قول ذلك إن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تواصل مع بيب، لكنهم لم يتمكنوا من التعاقد معي بسبب راتبي".

وأوضح "لم يتصل بي أحد. كما أن لدي عقدا مع هذا النادي وسألتزم به حتى النهاية".

وأضاف "كما أن الادعاء بأن راتبي كان هو سبب عدم التعاقد معي غير دقيق، لأنهم لا يعلمون مقداره".

وأبرز غوارديولا أن "مدرب الأرجنتين يجب أن يكون أرجنتينيا"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير وهم جيدين للغاية حقا. لذا فلن أتولى تدريبهم".

يذكر أن الاتحاد الأرجنتيني كان أكد في وقت سابق، صحة تقارير صحفية، أشارت إلى تواصل رئيسه مع غوارديولا، مبينا أن الأمر اقتصر على محادثات مباشرة مع محيط المدرب الكاتالوني.



من عرب 48

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