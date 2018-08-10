مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، حسمه مع فريق ريال مدريد الإسباني بعدما ترددت الأنباء حول اهتمام فريق إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتخذ قائد المنتخب الكرواتي قرارًا بالبقاء في النادي الملكي، على الرغم من حالة الإغراء الكبرى التي مثلها له العقد الشخصي المقدم من إدارة نادي إنتر ميلان، حيث كان سيحصل على عقد بست سنوات، سيقضى منها أربع سنوات في صفوف "النيراتزوري"، وموسمين في صفوف نادي جيانجسو سننج الصيني، الذي تمتلكه إدارة النادي الإيطالي.

وحافظ مودريتش على حالة من الصمت المحترم طوال عملية التفاوض، لكنه في نفس الوقت لم يقم بنفي أي شيء لأن عرض إنتر ميلان كان حقيقيًا.

وبعدما قيم مودريتش كل الأمور رفقة عائلته، اتخذ قرارًا بالبقاء في ريال مدريد، وجاءت التغريدة التي قام بنشرها صباح اليوم الجمعة، التي أكد فيها عودته إلى التدريبات، لتضع حالة من التأكيد على رغبته في البقاء رفقة النادي الملكي.

وفي الواقع كان البقاء هو رغبة مودريتش الأولى، لأن كل ما يريده هو اعتراف من النادي وذلك بتحسين عقده وزيادة راتبه، الآن سيتم ترتيب كل شيء من أجل نهاية سعيدة لريال مدريد ومدربه جولين لوبيتيجي.