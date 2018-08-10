مودريتش يوجه صدمة لإدارة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، أبلغ إدارة فريقه، ريال مدريد، حول قراره النهائي بشأن مصيره قبل انطلاق الموسم الكروي الوشيك.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، إن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، رغم تأجيل اجتماعه مع الرئيس فلورنتينو بيريز والذي كان مقررًا عقده بالأمس.



وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد السماح للاعب بالرحيل، وقام بتقديم عرض جديد مع مضاعفة الراتب، من أجل تغيير قرار مودريتش.



وأشارت إلى أن العرض المقدم من نادي إنتر ميلان الإيطالي، يبدو جذابًا للنادي الإسباني، والدولي الكرواتي الفائز بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا.



ويرغب مودريتش في الانتقال إلى إنتر ميلان، لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، خاصة أنه توج بكل شيء ممكن مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية.



ويملك الكرواتي صاحب الـ32 عام عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2020، ويتقاضى راتبًا سنويًا قدره 5.8 مليون جنيه إسترليني، بينما وصل عرض الإنتر إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.



وكانت تقارير قد أكدت مؤخرًا أن ريال مدريد يطلب 750 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، من أجل الاستغناء عن مودريتش.