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بايرن ميونخ يرغب بضم الكرواتي راكيتيتش

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 14:18

بايرن ميونخ يرغب بضم الكرواتي راكيتيتش
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني أبدى رغبته بالحصول على خدمات نجم برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن "اللاعب يعد هدفا لباريس سان جيرمان وموناكو، حيث قدما عرضين كبيرين للاعب في الفترة الماضية".

وذكرت أن نيكو كوفاتش، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، كان لاعبًا دوليًا في منتخب كرواتيا، لذلك يهتم بخدمات راكيتيتش، خاصة بعد مستواه المميز في بطولة كأس العالم الأخيرة.

ونوهت إلى أن إدارة بايرن ميونخ، تواصلت مع راكيتيتش لتقديم عرض مغر له للانضمام لصفوف كتيبة العملاق البافاري.


#بايرن ميونخ
#إيفان راكيتيتش
#باريس سان جيرمان
#موناكو

من عرب 48

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