ماذا قال مورينيو بعد الفوز بافتتاحية البريمييرليغ؟

تحدث مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بعد الفوز في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2018-2019 على ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وقال مورينيو، عقب اللقاء "هذا المستوى نظرًا للظروف، لدي كثير من اللاعبين الذين لم يخوضوا أي أيام تدريب حتى، بول بوغبا وراشفورد قاما بتدريبات قليلة، بول لم يحضر أبدًا، بينما حضر راشفورد 4 أيام فحسب".

وأضاف "من الصعب أن أتصرف في هذه المباراة من خط التماس، أردت أن أشرك مارتيال وكنت أظن أنه سيكون له دور، ولكنني في النهاية أردت استعمال بوغبا".

وأردف متحدثًا عن الأخير "بول لا يمكن أن يصمد 90 دقيقة، كان لا بد أن أقوم بتغييرات أخرى".

ووصف المباراة بـ"المعقدة" قائلًا "المباراة كانت أمام فريق كان أكثر تحضيرا منا، تدربنا الأسبوع الماضي فقط".

لكنه عاد للإشادة بفريق ليستر سيتي ومدربه كلود بويل، فقال "ليستر فريق جيد جدًا، وكلود مدرب رائع".

وتحدث عن الإيجابيات التي خرج من اللقاء بها، فقال "لم نخسر أي نقاط في الأسبوع الأول، سيكون لدينا وقت أكبر لنعمل أكثر مع اللاعبين ونسترجع لاعبينا، لاعبونا كانوا الأبرز بكل وضوح لأنهم متآزرون، روحنا جيدة على الرغم من أنه خلال فترات من اللقاء لم نكن الأفضل، لكننا جارينا نسقهم وأنا سعيد بالنتيجة".