بيكيه يعتزل اللعب دوليا مع منتخب إسبانيا

أعلن نجم فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب إسبانيا بعد مسيرة استمرت 12 عاما، حصد خلالها بطولتي كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وقال النجم الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية والتي ستقام غدا الأحد "تحدثت مع لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب الإسباني، وأخبرته بقرار الاعتزال الدولي".

وأضاف "فكرت في الأمر كثيرا من قبل، واتخذت هذا القرار بكامل رغبتي، وسأصب كامل تركيزي على نادي برشلونة حاليا".

وشارك بيكيه رفقة المنتخب الإسباني في أول ظهور له عام 2009، في 103 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى، وحصل على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة واحدة حمراء.

وتوج بيكيه بلقب كأس العالم 2010 رفقة الماتادور بعد الفوز على هولندا في نهائي البطولة، وأيضاً بطولة أمم أوروبا 2012 بالفوز على ألمانيا، وكان أحد الأعمدة الأساسية في الخطوط الخلفية لـ"الماتادور"، خلال مسيرته التي أحاطها الجدل في معظم فتراتها بسبب تصريحاته الداعمة لاستقلال كاتالونيا عن إسبانيا.