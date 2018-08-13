بعد بيكيه: سيلفا يضع حدا لمسيرته الدولية

أعلن اللاعب الإسباني، دافيد سيلفا، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده، وذلك بعد مسيرة طويلة توجها في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وجاء في رسالة نشرها سيلفا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المنتخب، أنه "احتاج إلى أيام وأسابيع من التفكير والتحليل من أجل اتخاذ قرار وضع حد لمسيرته مع المنتخب الإسباني".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي شارك مع إسبانيا في نهائيات مونديال روسيا 2018 قبل الخروج من الدور ثمن النهائي على يد المنتخب المضيف بركلات الترجيح، "عشت وحلمت مع منتخب سنتذكره دائما".

وشدد اللاعب على أن "المنتخب الوطني منحني كل شيء، وساعدني على التطور كلاعب وإنسان، أغادر فخورا وسعيدا، واضعا حدا لوقت مفعم بالمشاعر والذكريات، مثل صورة لويس أراغونيس، المايسترو الذي لن ينسى أبدا"، في إشارة الى المدرب السابق الذي قاد المنتخب الى لقبه الأوروبي الأول، وكان يتولى زمام المسؤولية لدى استدعاء سيلفا للمرة الأولى.

واستدعي لاعب خط الوسط الهجومي إلى صفوف "لا روخا" للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ولم يغب عن صفوفه منذ ذلك الحين، لا سيما خلال الفترة الذهبية التي شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، وبينهما كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وخلال مسيرته الطويلة، سجل دافيد سيلفا 35 هدفا في 125 مباراة دولية مع المنتخب، علما أنه رابع أفضل مسجل في تاريخ "لا روخا" والسادس من حيث عدد المباريات الدولية.

وسيلفا هو ثالث لاعب يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع إسبانيا بعد نهائيات مونديال 2018، إذ سبقه الى ذلك أندريس إنييستا النجم السابق لنادي برشلونة، ومدافع الأخير جيرار بيكيه.