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تقارير: برشلونة لن يستسلم بمحاولة ضم بوغبا

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 12:36

تقارير: برشلونة لن يستسلم بمحاولة ضم بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن فريق برشلونة الإسباني مصر على التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحاول البارسا، ضم الدولي الفرنسي هذا الصيف، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ياري مينا وأندريه غوميز، إلا أن اليونايتد رفض العرض.

وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" الإنجليزية، إن برشلونة سيواصل مساعيه بلا هوادة من أجل ضم بوغبا بنفس الطريقة التي اتبعها لضم فيليب كوتينيو، من ليفربول في كانون الثاني/يناير الماضي.

وشهدت علاقة بوغبا توترًا مع مدربه جوزيه مورينيو خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من منحه شارة قيادة الشياطين الحمر في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من البريمييرليغ.

وكان برشلونة قد حاول ضم كوتينيو في الصيف الماضي لكن ليفربول رفض، قبل أن يواصل مساعيه التي تكللت بإبرام الصفقة في كانون الثاني/يناير، وهو ما يأمل في تكراره مع بوغبا.


#برشلونة
#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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