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غوارديولا يتحدث بعد الفوز على آرسنال

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 09:21

غوارديولا يتحدث بعد الفوز على آرسنال
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن ثقة فريقه في التحسن أكثر رغم الفوز على آرسنال بهدفين نظيفين في المباراة الأولى له بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننغ ستاندرد" بعد المباراة "أنا سعيد للغاية، لأننا لم يكن لدينا الكثير من الدورات التدريبية حتى الآن".

وأضاف "بالطبع نحن نعرف بعضنا بشكل أفضل بعد أن عملنا معًا لمدة عامين، كان علينا تحسين أنفسنا بعد تشيلسي، ولكن الرغبة في الركض واللعب ما زالت مثل الموسم الماضي".

وتابع "بعيدًا عن آرسنال، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الأمر معقد، كان للمنافس مدربا جديدا بعد 20 عاما، لديه مشروع جديد، لذا فإن الفوز الذي حققناه تكريم كبير لأنفسنا".

وعما إذا كان فريقه يتحلى بالجوع مقارنة بالموسم الماضي، أجاب "حسنًا، إنه سؤال جيد، ولكنه لا يحتاج لإجابة، إذا سألت اللاعبين فسوف يجيبون بنعم، لقد أظهروا لي في الملعب إذا ما كانوا جائعين أم لا، هذا هو المكان الذي نكتشف فيه ذلك، ما زال هناك الكثير".

وواصل "لن نحكم على ما سيحدث لكننا سنحاول أن نكون كما نحن، إذا تعرضنا للخسارة فربما نستحق ذلك، هذا الفريق سجل 5 أهداف أمام باريس سان جيرمان، وكان جيدًا في فترة ما قبل الموسم، إنها المباراة الأولى لأوناي إيمري وهي مهمة للغاية".

وأكمل "لقد قلت مرارًا أن متوسط مستوانا عالٍ، اللاعبون لديهم التزام ونحن بدأنا نرى أشياء حدثت في الموسم الثاني، وهناك أشياء بدأت في الأول".

وعن ساري مدرب تشيلسي، قال "ماوريسيو يحتاج لمزيد من الوقت، لدي شعور أنه ما زال بإمكاننا التحسن، إدراج بنجامين ميندي في المجموعة كان أمرًا جيدًا".

واختتم "لقد كان ضغطنا بالأمس مختلفًا تمامًا عن مباراة تشيلسي، وفهم ذلك يحتاج إلى الوقت، ما زلنا غير جيدين كفاية لمعرفة ما يجب القيام به، ولكن بشكل عام يمكنني أن أكون أكثر ارتياحًا من آخر مباراتين".


#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#آرسنال
#أوناي إيمري
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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