لوبيتيجي يضع عينه على لاعب فالنسيا لتدعيم الهجوم

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته بالتعاقد مع لاعب فالنسيا، رودريغو مورينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن انضمام المهاجم الفرنسي، كيفن جاميرو، إلى الخفافيش، سيفتح الأبواب لخروج بعض المهاجمين ورحيلهم عن فالنسيا وأبرزهم اللاعب مورينو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مازال يترقب الميركاتو الصيفي الحالي بحثًا عن عناصر يمكنها تدعيم الخط الهجومي للفريق كما أشار المدرب جولين لوبيتيجي في تصريحات بعد مباراة ريال مدريد أمام ميلان الإيطالي.

وكشف أن لوبيتيجي من أكثر المهتمين بضم رودريغو حيث كان يعتمد عليه كثيرًا مع منتخب إسبانيا تحت سن 21 سنة وحققوا سويًا بطولة الأمم الأوروبية عام 2013، كما قام لوبيتيجي باستدعائه ضمن تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم في روسيا 2018.

ويتميز رودريغو، البالغ من العمر 27 عامًا، بقدرته على لعب أكثر من دور في منطقة الهجوم، ولديه شرط جزائي في عقده مع فالنسيا بقيمة 120 مليون يورو.