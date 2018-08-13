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ميسي يدخل تاريخ برشلونة

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 09:09

ميسي يدخل تاريخ برشلونة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دخل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تاريخ فريقه برشلونة من أوسع أبوابه بعد فوزه في كأس السوبر الإسباني على حساب إشبيلية بعدما تغلب عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ليونيل ميسي فاز بلقبه الـ33 مع برشلونة، وهو أكثر لاعب حصل على الألقاب مع الفريق الكاتالوني، متفوقًا على أندريس إنييستا، الذي يملك في جعبته 32 لقبا لكنه رحل إلى الدوري الياباني مؤخرا.

وفاز ليونيل ميسي بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني، و4 دوري أبطال أوروبا و3 في كأس العالم للأندية، و6 في كأس الملك، و3 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

وحصد ميسي هذه الألقاب مع 6 مدربين هم فرانك ريكارد، بيب غوارديولا، تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي، وأخيرًا المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وبات ليونيل ميسي أكثر لاعب يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بثمانية ألقاب، وسجل 13 هدفا في 18 مباراة، وهي أول بطولة يفوز بها ميسي كقائد أول للفريق الكاتالوني.


#ليونيل ميسي
#برشلونة
#إشبيلية
#كأس السوبر الإسباني

من عرب 48

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