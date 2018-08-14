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الكرواتي ماندزوكيتش يعتزل اللعب دوليا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 18:54

الكرواتي ماندزوكيتش يعتزل اللعب دوليا
النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيش (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن النجم الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، عن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعدما ساهم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018.

وذكر موقع "بليتشر ريبورت"، أن "ماندزوكيش البالغ من العمر 32 عاما، قرر الاعتزال الدولي، بعد مسيرة حافلة بالنجاح رفقة منتخب بلاده".

وقال ماندوزكيتش، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكواكا": "لا يوجد وقت مثالي للاعتزال. أعتقد أننا جميعا نريد اللعب لكرواتيا طالما أننا أحياء، لأنه لا يوجد فخر أكبر من ذلك".

وأضاف "أشعر أن هذه اللحظة المناسبة بالنسبة لي من أجل الاعتزال، لقد بذلت كل جهدي لتحقيق أعظم نجاح لكرة القدم الكرواتية".

وأشار إلى أن اللاعب الكرواتي لعب بقميص منتخب بلاده 89 مباراة دولية، وسجل خلالها 33 هدفًا.

وكان ماندزوكيتش أحرز هدفًا في شباك فرنسا في نهائي مونديال روسيا، والذي انتهى بنتيجة 4-2 لصالح الديوك.


#ماريو ماندزوكيتش
#منتخب كرواتيا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

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