باريس سان جيرمان يجهز عرضا لضم إيركسن

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي جهز عرضا بقيمة 100 مليون إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الدانماركي، كريستيان إيركسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "إكسبرس"، فإن إدارة الفرنسي الفرنسي تسعى لضم لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل تعزيز صفوف الفريق مع اقتراب الفرنسي، أدريان رابيو، من الرحيل هذا الصيف.

وأضافت أن من الصعب إتمام الصفقة، بسبب العلاقة الوطيدة بين اللاعب والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز، بالإضافة إلى أن الفريق الإنجليزي لم يبرم أي صفقة خلال الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن سان جيرمان يستعد في الوقت الحالي للاستغناء عن بعض اللاعبين في الفريق، للتوقيع مع إيركسن الذي سيضيف جودة إلى تشكيلة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان.