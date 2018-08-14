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بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ألكانتارا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 09:07

بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ألكانتارا
اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني حدد سعر التخلي عن لاعبه الإسباني، تياغو ألكانتارا، في ظل رغبة ريال مدريد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "okdiario" الإسبانية، إن تياغو ألكانتارا، وافق على الانضمام لريال مدريد، الذي يبحث بدوره عن بديل للاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي رحل إلى تشيلسي هذا الصيف، على سبيل الإعارة.

وأوضحت أنه رغم موافقة اللاعب على الانضمام إلى الملكي، إلا أن النادي ما زال مترددًا في التعاقد معه، لأنه لا يريد دفع مبلغ كبير هذا الصيف، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن تياغو من أبرز اللاعبين المفضلين للمدرب جولين لوبيتيجي، خاصة وأنه عمل معه عندما كان مدربًا للمنتخب الإسباني.

وأكدت أن بايرن ميونخ، يريد 70 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، بينما الريال لا يرغب في دفع أكثر من 50 مليونًا فقط، وهو ما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.


#بايرن ميونخ
#تياغو ألكانتارا
#ريال مدريد

من عرب 48

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