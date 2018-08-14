برشلونة لن يضم بوغبا في الميركاتو الصيفي

حسم فريق برشلونة موقفه من التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وذكرت التقارير، أن المدير الرياضي لبرشلونة، أريدو بريدا، استبعد قيام فريقه بمحاولة الحصول على خدمات بوغبا خلال الميركاتو الجاري.

وترددت أنباء قوية مفادها اقتراب المسؤولين في "الكامب نو" من التعاقد مع بوغبا، وسط تقارير تشير إلى تقديم الفريق عرضًا بقيمة 45 مليون إسترليني إضافة إلى المدافع الكولومبي ياري مينا ولاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز في محاولة لإغراء المان يونايتد للموافقة على رحيل الفرنسي إلى الدوري الإسباني، وذلك قبل غلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا في التاسع من آب/أغسطس الجاري.

ورغم وجود تقارير إسبانية تزعم أن النادي الكاتالوني سيحاول ضم بوغبا (25 عامًا)، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفي في إسبانيا والمقرر له نهاية الشهر الجاري، أكد بريدا أنهم لن يسعوا لإنهاء الصفقة.

وأضاف بريدا في تصريحات أدلى بها لـ"راديو سبورتيفا"، "لا أظن أننا سنحاول ضم بوغبا، لكنه لاعب رائع".

وساد في الآونة الاخيرة غموض حول مستقبل نجم "الديوكط مع "الشياطين الحمر" بعد توتر علاقته مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، ما دفع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا إلى تقديم عروض له من أندية أوروبية كبيرة.

لكن بوغبا الحاصل مع منتخب فرنسا على بطولة كأس العالم الأخيرة سارع إلى تكذيب الإشاعات التي تشير إلى عدم شعوره بالارتياح في "أولد ترافورد"، وذلك في أعقاب فوز فريقه على ليستر سيتي في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة الماضي.