تقارير: ميسي يعتزل اللعب مع منتخب الأرجنتين

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اتخذ قرارا باعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده لفترة مؤقتة.

وبحسب ما نقلته قناة "تي إن تي"، فإن "ميسي لن يشارك مع المنتخب الأرجنتيني في أي مباراة سيخوضها هذا الموسم"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد موعد عودته".

وكان ميسي على وشك اعتزال اللعب الدولي نهائيا، إلا أن علاقته برئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، كانت سببا في تراجعه عن قراره.

وتحدث ميسي مع المدير الفني المؤقت لمنتخب "التانغو"، ليونيل سكالوني، واتفقا على ألا يستدعيه لمواجهتي غواتيمالا وكولومبيا المقرر إقامتهما في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصبح هدف الاتحاد الأرجنتيني الآن هو إقناع ميسي بالعودة إلى المنتخب، إذ أن قرار الأخير يبدو حاسما، ولكن علاقته الطيبة مع مسؤولي الاتحاد قد تتدخل وتثنيه عن قراره.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي وصل مع الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا إلى الدور ربع النهائي، وخسر أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-4 ليودع البطولة مبكرا.