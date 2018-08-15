دي بروين يربك مانشستر سيتي بعد إصابته

ذكرت تقارير صحفية، بأن اللاعب البلجيكي، كيفين دي بروين، تعرض لإصابة خطيرة خلال تدريباته فريقه الإنجليزي، مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، فإن "اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر من موسم مانشستر سيتي بعدما تعرض لتمزق في أربطة الركبة".

ويُعتقد أن الإصابة مماثلة للتي تعرض لها أمام إيفرتون في عام 2016، والذي غاب إثرها عشرة أسابيع من ذلك الموسم.

وكان دي بروين قد حصل على العودة الكاملة للياقته، عقب عودته المتأخرة بعد انتهاء نهائيات كأس العالم، وشارك على مقاعد البدلاء خلال مباراة السيتي وآرسنال والتي فاز بها السيتي بثنائية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

والتقطت صور للاعب أثناء التدريبات في صالة الألعاب الرياضية مع بقية زملائه في جلسة صباح الأربعاء ولكن تعرض للإصابة عقب المشاركة في الحصة التدريبية بعد ظهر اليوم على أرض الملعب.