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كيف نجا لاعب جنوى من كارثة انهيار الجسر؟

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 09:18

كيف نجا لاعب جنوى من كارثة انهيار الجسر؟
اللاعب الإيطالي دومينيكو كريشيتو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب فريق جنوى الإيطالي، دومينيكو كريشيتو، نجا من كارثة انهيار جسر موراندي، أمس الثلاثاء.

وكتب كريشيتو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "أكتب هذه الرسالة لكل الذين يكتبون لي، قلقين عليّ وعلى عائلتي. كلنا بخير، بالرغم من أننا عبرنا هذا الجسر قبل 10 دقائق من الانهيار".

وأضاف "متضامن مع عائلات الضحايا. ليس من الممكن أن ينهار جسر على طريق سريع مثل هذا، غير ممكن. نحن بحاجة للقيام بشيء ما لهذا البلد، الناس يفرون بسبب هذه الأشياء، نحن بحاجة إلى الأمن، نحتاج إلى شخص ما أن يقوم بشيء. هذا مقزز".

واضطر نادي جنوى، لإلغاء الحصة التدريبية للفريق، والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس، على خلفية سقوط الجسر بالمدينة.


#دومينيكو كريشيتو
#جنوى
#جسر
#إيطاليا

من عرب 48

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