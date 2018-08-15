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يوفنتوس يرفض عرضا من سان جيرمان لضم ساندرو

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 17:11

يوفنتوس يرفض عرضا من سان جيرمان لضم ساندرو
اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي رفضا عرضا جديدا لبايرن سان جيرمان الفرنسي لقاء الاستغناء عن لاعبه البرازيلي، أليكس ساندرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، عن تقدم الفريق الفرنسي بعرض جديد ليوفنتوس، من أجل ضم ساندرو، ولكن تم رفضه من قبل إدارة الأخير.

وأضاف أن يوفنتوس لن يوافق على رحيل ساندرو، خصوصا كون الميركاتو في إيطاليا سيتم إغلاقه، يوم الجمعة المقبل، وهذا لن يمنح السيدة العجوز وقتًا كافيًا لإيجاد بديل مناسب.

وخاض ساندرو مع يوفنتوس 39 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف.


#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس
#أليكس ساندرو

من عرب 48

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