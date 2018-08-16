  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 00:47

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

في مباراة مثيرة بين الجارين اللدودين، توّج أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على ريال مدريد برباعية مقابل هدفين للأخير، مساء الأربعاء.

وجرت أحداث المباراة على استاد "لي كوك أرينا" في مدينة تالين الإستونية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل فريقي العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث افتتح أتلتيكو باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب دييغو كوستا في الدقيقة الأولى، ثم في الدقيقة 27 أدرك اللاعب كريم بنزيمة هدف التعادل لصالح الريال.

وفي الدقيقة 63 أضاف اللاعب سيرجيو راموس الهدف الثاني للفريق الملكي من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 79 عاد اللاعب دييغو كوستا لإضافة هدفه الشخصي الثاني والتعادل لصالح فريقه.

وانتقل الفريقان لخوض شوطين إضافيين خلالهما تمكن أتلتيكو مدريد من حسم المباراة لصالحه بعد إحراز هدفين آخرين في شباك ريال مدريد من توقيع لاعبيه ساؤول نيغويز وخورخي ميروديو كوكي في الدقائق 98 و104 على الترتيب.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوّج بها أتلتيكو مدريد بالبطولة، حيث سبق وأن أحرزها من قبل عامي 2010 و2012.


#ريال مدريد
#أتلتيكو مدريد
#كأس السوبر الأوروبي
#دييغو كوستا

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دي بروين يربك مانشستر سيتي بعد إصابته
دي بروين يربك مانشستر سيتي بعد إصابته

2018-08-15

برشلونة يحصد ثاني ألقابه هذا الموسم
برشلونة يحصد ثاني ألقابه هذا الموسم

2018-08-15

الجماهير المصرية تعود إلى الملاعب مقابل 4 شروط
الجماهير المصرية تعود إلى الملاعب مقابل 4 شروط

2018-08-15

الأكثر قراءة

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

2018-08-14
الناصرة:

الناصرة: "التجمع" للعضوية ولا مرشح توافقيا للرئاسة حتى الآن

2018-08-14
شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

2018-08-14
في ظل الاحتلال... من عمان لأريحا في 8 سنوات

في ظل الاحتلال... من عمان لأريحا في 8 سنوات

2018-08-14
أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

2018-08-14