أتلتيكو مدريد يصعق الريال ويحصد السوبر الأوروبي

في مباراة مثيرة بين الجارين اللدودين، توّج أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على ريال مدريد برباعية مقابل هدفين للأخير، مساء الأربعاء.

وجرت أحداث المباراة على استاد "لي كوك أرينا" في مدينة تالين الإستونية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل فريقي العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث افتتح أتلتيكو باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب دييغو كوستا في الدقيقة الأولى، ثم في الدقيقة 27 أدرك اللاعب كريم بنزيمة هدف التعادل لصالح الريال.

وفي الدقيقة 63 أضاف اللاعب سيرجيو راموس الهدف الثاني للفريق الملكي من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 79 عاد اللاعب دييغو كوستا لإضافة هدفه الشخصي الثاني والتعادل لصالح فريقه.

وانتقل الفريقان لخوض شوطين إضافيين خلالهما تمكن أتلتيكو مدريد من حسم المباراة لصالحه بعد إحراز هدفين آخرين في شباك ريال مدريد من توقيع لاعبيه ساؤول نيغويز وخورخي ميروديو كوكي في الدقائق 98 و104 على الترتيب.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوّج بها أتلتيكو مدريد بالبطولة، حيث سبق وأن أحرزها من قبل عامي 2010 و2012.