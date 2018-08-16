ووكر: مانشستر سيتي يستطيع التأقلم بغياب دي بروين

قال مدافع فريق مانشستر سيتي كايل ووكر، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الفريق يملك العديد من اللاعبين الممتازين في تشكيلته للتأقلم مع الغياب المحتمل الطويل للاعب الوسط كيفن دي بروين، الذي تعرض لإصابة في الركبة، يوم الأربعاء.

وتأتي إصابة دي بروين بمثابة ضربة قوية لسيتي بالنظر إلى الأهداف التي صنعها لاعب بلجيكا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 27 عاما 12 هدفا وصنع 21 اخرين في الموسم الماضي، ليقود فريق المدرب بيب غوارديولا لحصد لقب الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأبلغ ووكر الصحافيين: "كيفن لاعب رائع ومن المؤسف أن يتعرض لمثل هذا الأمر في التدريب، لكن هناك العديد من اللاعبين في التشكيلة".

وأضاف: " لا نعتمد على لاعب واحد. هذه لعبة جماعية وبغض النظر عمن سيشارك سيقدم أداء جيدا. بالتأكيد هي خسارة كبيرة لكن لدينا أكثر من بديل".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن دي بروين، الذي قاد بلجيكا للمركز الثالث في كأس العالم هذا الصيف، سيغيب ما بين شهرين إلى أربعة.

واستهل سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بفوز 2-صفر على أرسنال الأسبوع الحالي ويستضيف هدرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل.