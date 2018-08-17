غوارديولا يكشف عن خطته لإيقاف صلاح ورفاقه

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أفصح عن خطته لإيقاف ثلاثي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وذلك من خلال فيلم وثائقي يتحدث عن نجاح الأول بالموسم الماضي بعنوان "الكل أو لا شيء".

وسيجرى بث الفيلم الوثائقي على نحو 8 حلقات، حيث أذيعت الأولى أول من أمس، الأربعاء، والتي تحدث خلالها غوارديولا إلى لاعبيه عن طريقه إيقاف ثلاثي هجوم ليفربول.

وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن غوارديولا تحدث إلى لاعبيه قبل مواجهة الريدز، قائلًا "اليوم سأشرح لكم ما الذي يفعله ليفربول بالكرة أثناء الهجوم، إنه فريق جيد جدًا في الجري، خاصة في القدوم من الخلف".

وأضاف "عندما تكون الكرة في الوسط أغلقوا المساحات في الأجنحة، ماني وصلاح يلعبان في هذه المواقع، وهما إما يتحركان إلى هذه الأماكن أو يضعان الكرة بها".

واختتم "ماني وصلاح يتمتعان بسرعة كبيرة، لذلك يجب إغلاق المساحات أمامهما بشكل جيد".

يذكر أن هذا الشرح كان قبل مواجهة ليفربول في الدور الأول بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-0.