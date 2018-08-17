ليفربول وبرشلونة يتنافسان على صفقة فرنسية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي يتصارعان على إبرام صفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يريد التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، نجم باريس سان جيرمان والمطلوب في صفوف برشلونة.

ولم يقم سان جيرمان حتى الآن بتجديد عقد لاعبه الفرنسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبإمكانه الاتفاق مع أي نادٍ للرحيل إلى صفوفه في الصيف المقبل مجانًا.

وبعد أن تعاقد برشلونة هذا الصيف مع التشيلي أرتورو فيدال، والبرازيلي آرثر ميلو، لن يكون مندفعًا لضم رابيو، لكنه ما يزال محافظًا على مراقبته للاعب.

ويرغب ليفربول في ضم رابيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تأجيل الصفقة إلى الصيف، خاصة بعد أن انتهى الميركاتو في إنجلترا منذ أسبوع.