مدرب يوفنتوس يحسم موعد الظهور الأول لكريستيانو

حسم مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، موعد الظهور الأول للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وأكد أليغري أن كريستيانو سيشارك في أول مباراة رسمية له مع "البيانكونيري" أمام فريق كييفو فيرونا، المقرر إقامتها غدا السبت في بداية مشواره بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال أليغري في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الأمر واضح بالنسبة له. إنها تجربة جديدة".

وواصل أليغري الحديث عن رونالدو بقوله "رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، ودائما ما يكون لديه رغبة في تحقيق الانتصارات والبطولات. وفي 15 يومًا، لم أشاهد شيئا غير عادي من جانبه، لكن واضح أنه يختلف عن الآخرين".

وتابع "ومع ذلك لا ينبغي أن ننخدع بوجود رونالدو معنا ونكون واثقين من الفوز لأنه بين صفوفنا، رونالدو يساعدنا إذا ما لعب الفريق بطريقة معينة".

وأضاف أليغري في معرض رده على سؤال حول استعدادات فريقه للموسم الجديد "قلت دائمًا أن هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من المواسم السابقة. فلدينا أفضل لاعب في العالم، وعاد بونوتشي لصفوف الفريق، وتعاقدنا مع لاعبين أخرين مثال كانسيلو وسبينازولا".

وأكمل أليغري "مستوانا تحسن بالفعل، لكن هذا ينطبق على فرق أخرى. علينا أن ننحي جانبا فترة الفرحة التي شعرنا بها بسبب قدوم هؤلاء اللاعبين، وأن ننزل مجددًا إلى أرض الواقع".

وبسؤاله عن استعدادات "السيدة العجوز" لمباراة كييفو، أجاب أليغري "حينما يبدأ الموسم غدًا، سنجد لاعبي كييفو لديهم رغبة في إثبات قدراتهم أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بلقب الدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا".