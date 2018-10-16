كين يرد على إمكانية انتقاله للريال: ليس اليوم!

تحدث النجم الإنجليزي، هاري كين، عن إمكانية انضمامه إلى فريق ريال مدريد الإسباني بالموسم الحالي، بحسب ما نقلته تقارير صحفية.

وأثناء خروجه من ملعب بينتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس، عقب مباراة منتخبي إنجلترا وإسبانيا، وجه مراسل صحيفة "ماركا" الإسبانية سؤالًا إلى اللاعب حول الانضمام لريال مدريد فأجاب "آسف.. ليس اليوم".

ورفض المهاجم الدولي الإنجليزي مناقشة مستقبله مع وسائل الإعلام بعد مواجهة إسبانيا.

وساهم كين في فوز منتخب بلاده على إسبانيا، مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وليست هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها كين بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن سبق أن تكررت رغبة الميرنغي في ضمه خلال المواسم الماضية.