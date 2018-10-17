  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 01:29

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو
(أ ب)
عرب ٤٨

حقق منتخب البرازيل فوزا متأخرا على نظيره منتخب الأرجنتين بعدما أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ليحصد نجوم السامبا لقب البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو).

وتمكن المدافع البرازيلي جواو ميراندا من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 93، بعد عرضية من نيمار، استطاع أن يسكنها شباك المنتخب الأرجنتيني برأسية.

ودخل المنتخبان المباراة بنفس طريقة اللعب وهي 4-3-3، في محاولة من كل مدرب للسيطرة على المباراة، وانطلق اللقاء بتبادل السيطرة بين المنتخبين، ولكن البرازيل كانت الأفضل بدون خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة 14، نفذ نيمار ضربة حرة غير مباشرة، ولكن إيكاردي أبعدها عن مرمى الأرجنتين.

وكاد أليسون أن يهدي الأرجنتين الهدف الأول، بعدما حاول مراوغة أنخيل كوريا.

ولكن الهجمة الأخطر للبرازيل جاءت عن طريق ميراندا في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، أخرجها أوتامندي من على خط المرمى.

وجاء رد الأرجنتين عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها ديبالا خارج المرمى، في الدقيقة 28 من المباراة.

وكانت هناك بعض المحاولات للبرازيل عن طريق نيمار، آخرها تسديدة في نهاية الشوط الأول من ضربة حرة مباشرة، صدها الحائط البشري.

وفي الشوط الثاني تعرض الظهير الأيمن للبرازيل، دانيلو، لإصابة في الدقيقة 51، ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليخرج مصابا ويدخل بدلًا منه لاعب ليفربول فابينيو.

التهديد الأول في الشوط الثاني عن كان طريق الأرجنتين، بتسديدة قوية من باريديس في الدقيقة 60.

وجاء رد البرازيل بعد 10 دقائق عن طريق تسديدة رائعة لآرثر بعد عرضية من نيمار.

وعادت البرازيل للتهديد في الدقيقة 80، بعد تسديدة قوية من كاسيميرو، اصطدمت بالحائط البشري وخرجت لضربة ركنية.

وفي النزع الأخير خطف ميراندا هدف الفوز القاتل، مستغلا عرضية نيمار من ركلة ركنية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#البرازيل
#الأرجنتين
#سوبر كلاسيكو
#البطولة الرباعية

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو

البرازيل تهزم الأرجنتين وتحصد لقب سوبر كلاسيكو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فرنسا تقلب الطاولة على ألمانيا بثنائية غريزمان
فرنسا تقلب الطاولة على ألمانيا بثنائية غريزمان

2018-10-17

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

2018-10-16

مصر وتونس تتأهلان إلى نهائيات أمم أفريقيا
مصر وتونس تتأهلان إلى نهائيات أمم أفريقيا

2018-10-16

الأكثر قراءة

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

2018-10-16
مسؤول تركي: عثرنا على

مسؤول تركي: عثرنا على "دليل مؤكد" على مقتل خاشقجي بالقنصلية

2018-10-16
عائلة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي والسعودية تعد اعترافا يبرئ بن سلمان

عائلة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي والسعودية تعد اعترافا يبرئ بن سلمان

2018-10-16
قضية خاشقجي: إردوغان يكشف طلاء مواد في القنصلية

قضية خاشقجي: إردوغان يكشف طلاء مواد في القنصلية

2018-10-16
تحطم طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

تحطم طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

2018-10-16