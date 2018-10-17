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يوفنتوس يفتح خزائنه لإبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 19:31

يوفنتوس يفتح خزائنه لإبرام صفقة هجومية
النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يستعد لفتح خزائنه لإبرام صفقة هجومية من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن يوفنتوس يريد ضم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم الشياطين الحمر، والذي يبلغ من العمر 20 عامًا.

وسجل ماركوس راشفورد 13 هدفًا، على مدار 52 مباراة خلال الموسم الماضي، مع مانشستر يونايتد.

ووفقًا للصحيفة، فإن يوفنتوس مستعد لدفع 65 مليون جنيه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات راشفورد.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد سيقاوم بشدة، محاولات يوفنتوس، علمًا بأن ماركوس راشفورد يملك عقدًا مع الشياطين الحمر، حتى عام 2020، مع خيار التمديد لعام آخر.

وسجل ماركوس راشفورد، هدفًا خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا، الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي، بنتيجة 3-2، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يوفنتوس
#ماركوس راشفورد
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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