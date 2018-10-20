جنوى يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس

تعادل فريق يوفنتوس مساء اليوم، السبت، في مباراته البيتية أمام جنوى بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل أدرك هدف التعادل لجنوى اللاعب دانييل بيسا.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد جنوى 13 نقطة وهو يحتل المركز العاشر حاليا.

وكانت أولى محاولات اليوفي عبر رونالدو، الذي أطلق تسديدة بالقدم اليسرى، في الدقيقة 10، لتصل ضعيفة إلى يونوت رادو، حارس جنوى.

ووقف القائم الأيسر لجنوى أمام رأسية رونالدو، بعد عرضية كوادرادو من الجهة اليمنى، لترتد الكرة للبرتغالي، لكنه سددها فوق العارضة، بالدقيقة 14.

لكن "صاروخ ماديرا" نجح أخيرا في الوصول لشباك الضيوف، بالدقيقة 18، بعد تسديدة من كانسيلو أبعدها رادو بطريقة خاطئة، ليتابعها كريستيانو في المرمى الخالي.

وتصدى حارس جنوى لتصويبة جديدة من رونالدو، في الدقيقة 23، لكن الأخير واصل محاولاته، بتسديدة أخرى في أقدام لاعبي المنافس، خرجت إلى ركلة ركنية، بالدقيقة 35.

وكان كانسيلو إلى جانب رونالدو من أنشط وأفضل لاعبي البيانكونيري، في الشوط الأول، كما ساهم في تسجيل هدف اليوفي الوحيد.

وهذا بينما كان ماريو ماندزوكيتش الأسوأ في يوفنتوس، وغاب تأثيره طوال هذا الشوط.

وفي المقابل، لعب جنوى في حدود إمكاناته، وظل داخل منتصف ملعبه، حيث فشل في الوصول إلى مرمى تشيزني، بأي كرة خطيرة.

وفي الشوط الثاني، كادت رأسية مهدي بن عطية، بالدقيقة 47، أن تسكن شباك رادو، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم.

وجاءت أولى فرص جنوى الخطيرة في الدقيقة 52، عن طريق الهداف كريستوف بياتيك، بتسديدة قوية في زاوية صعبة، إلا أن تشيزني تألق وأبعدها لركنية.

وتمكن الضيوف من التعادل، في الدقيقة 67، بعد عرضية متقنة من كوامي، أسكنها بيسا الشباك، وسط غياب الرقابة الدفاعية من بونوتشي.

وجاء هدف جنوى من خطأ متكرر لدفاع يوفنتوس، خاصة من جانب بونوتشي، الذي تسبب في استقبال فريقه أكثر من 3 أهداف، منذ انطلاق الموسم.

وكاد رونالدو أن يرد سريعًا، ويتقدم من جديد، بعد عرضية من الجهة اليسرى، سددها بالرأس بجوار المرمى.

وتخلى ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، عن بليز ماتويدي بالدقيقة 71، ليدخل بدلا منه باولو ديبالا، لتعزيز الهجوم.

ومرت تصويبة ديبالا من على حدود منطقة الجزاء، بجوار المرمى، بالدقيقة 76.

وتمكن جنوى من الظهور بمستوى رائع، في الشوط الثاني، حيث أغلق المساحات أمام لاعبي يوفنتوس، إلى جانب التمركز جيدًا داخل منطقة الجزاء، وهو ما أوقف بشكل كبير خطورة عرضيات أصحاب الأرض.